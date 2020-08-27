2020/08/27 | 13:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..

أعلن مسؤول حكومي في ديالى، الاربعاء، عن العثور على جثتي شقيقين بعد ساعات من خطفهما شمال شرق الحافظة.

وقال مدير دائرة هجرة قضاء خانقين(105كم شمال شرق بعقوبة) علي غازي اغا في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” القوات الامنية اثناء عملية التمشيط الواسعة في اطراف قرية ميكائيل في اطراف خانقين عثرت صباح اليوم على جثتي شقيقان خطفهما داعش في ساعة متاخرة من مساء يوم امس القرية”.

واضاف اغا،ان” الجثتين كانت عليهما اثارة اطلاقات نارية في انحاء متفرقة من الجسد مؤكدا بان ماحدث جريمة بشعة اخرى تتركها عصابات داعش الارهابي”.

وكان مدنيا استشهد وخطف اثنين من قرية ميكائيل في اطراف خانقين في هجم شنه داعش الارهابي في ساعة متاخرة من مساء يوم امس.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثتي شقيقين بعد ساعات من خطفهما من قبل داعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثتي شقيقين بعد ساعات من خطفهما من قبل داعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).