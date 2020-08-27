تحالف الفتـح يكشف أبرز ملفات اجتماع قادة الكتل السياسية مع الكاظمي

2020/08/27 | 13:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ_ بغداد

كشفت كتلة تحالف الفتح النيابية أبرز الملفات التي نوقشت في اجتماع قادة الكتل السياسية مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي عقد ليلة امس .

وقال رئيس كتلة التحالف النائب محمد الغبان ، في تصريح صحفي ان ” قادة الكتل ناقشوا مع الكاظمي ما يجري من أحداث وتصعيد في المحافظات الجنوبية.

واضاف ان ” قادة الكتل أكدوا أهمية إعادة هيبة الدولة وسيادة القانون وعدم السماح للمخربين بالعبث بأمن البلاد “، مبينا ان ” لكاظمي تعهد خلال الاجتماع باتخاذ الاجراءات اللازمة لفرض الأمن والاستقرار “.

واوضح ان ” الكاظمي تعهد بإنهاء مظاهر الفوضى وإصدار التوجيهات لفرض سلطة القانون واعتقال الخارجين عنه “.

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