الكاظمي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي

2020/08/27 | 13:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزيرة الجيوش الفرنسية.

وذكر المكتب الاعلامي في بيان مقتضب تلقته وكالة الانباء العراقية(واع)، اليوم الخميس، ان " رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي.

يذكر ان وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، وصلت صباح اليوم الى مقر وزارة الدفاع العراقية.

وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع) أن" هذه الزيارة الثالثة للوزيرة الفرنسية وتاتي لتقوية اواصر التعاون بين وزارتي الدفاع الفرنسية والعراقية".

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