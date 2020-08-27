2020/08/27 | 13:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول النظام السوري إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بلغ 2300 شخص جاءت اختباراتهم إيجابية، غير أن ذلك ليس حتى جزءا صغيرا من عدد الحالات الحقيقي للإصابات، وفق تقرير من مجلة "فورين بوليسي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("الوباء السري".. شهادات مخيفة عن وضع كورونا في سوريا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("الوباء السري".. شهادات مخيفة عن وضع كورونا في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).