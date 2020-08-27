واشنطن تعلق على تفجير سيارة الأمم المتحدة شمالي العراق

2020/08/27 | 13:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ادانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، الهجوم الذي طالَ عجلات تابعة للأمم المتحدة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.

وذكرت السفارة في بيان تلقته “تقدم” ان “سفارة الولايات المتحدة في بغداد، تدين الهجوم الذي طالَ أمس عجلات تابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق”.

وأوضحت ان “السكان الأكثر هشاشةً في العراق يعتمدون على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين”.

ودعت الولايات المتحدة جميع الأطراف في العراق إلى “احترام القانون والمعايير الإنسانية الدولية والسماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في الوقت الذي يضطلعون فيه وشركاؤهم العراقيون بأعمال الاستجابة الإنسانية المُهمة”.

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