الكاظمي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي

2020/08/27 | 13:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس (27 آب 2020)، وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي".

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، لوزيرة الخارجية الفرنسي فلورانس بارلي، ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح استقبل في قصر بغداد، وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي والوفد المرافق لها، وأكد خلال اللقاء، وجوب تضافر الجهود الدولية لمواصلة الحرب على الإرهاب والقضاء على بؤره التي تشكل تهديداً للأمن والسلام، وتعزيز التعاون والتنسيق لمكافحة أشكال التطرف".

وشدد صالح بحسب البيان على "أهمية التشاور والعمل المشترك مع الاتحاد الأوروبي لترسيخ الاستقرار في المنطقة وتجنيبها المزيد من الأزمات والتوتر"، مثمنا "دور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب".

وشدد رئيس الجمهورية ايضا على "ضرورة دعم جهود العراق لحماية سيادته وأمنه واستقراره وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكداً "أهمية وقف الانتهاكات العسكرية التركية على الأراضي العراقية التي تعد انتهاكاً لسيادة البلاد وخرقاً للقوانين والمواثيق الدولية وعلاقات حسن الجوار".

بدورها جددت الوزيرة الفرنسية "دعم بلادها لاستقرار العراق وحماية سيادته ووقوف فرنسا إلى جانبه لمنع الانتهاكات على أراضيه، واستعدادها لتقديم الإسناد للقوات الأمنية العراقية تدريباً وتجهيزاً".

واشار البيان إلى أن "اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة لاسيما التعاون الأمني وبناء القدرات العسكرية العراقية، فضلاً عن استعراض آخر المستجدات والتطورات التي تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية".

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