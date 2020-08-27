الكاظمي يؤكد رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين/موسع

2020/08/27 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ نسخة منه:" ان الكاظمي أجرى، اليوم الخميس، زيارة الى مقر قيادة الشرطة الاتحادية، وعقد اجتماعاً مع الوزراء والاجهزة والقادة الأمنيين وقادة العمليات وقادة الشرطة، تم خلاله بحث المستجدات الأمنية في البلاد".وأثنى الكاظمي على الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق.وشدد على حق التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، كما جدد رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات.كما أكد الكاظمي رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين.كما تمت خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات الأمنية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في شهر حزيران من العام المقبل، والعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة./انتهى7

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