نينوى تشرع بحملة تعفير وتعقيم في عموم الموصل على خلفية زيادة انتشار الوباء و للوقاية من «كورونا»

2020/08/27 | 13:42 - المصدر: وكالة نينا

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الموصل /نينا/باشرت مديرية بلدية الموصل والدفاع المدني مع صحة نينوى حملة تعفير وتعقيم العديد من المواقع كالأسواق والمناطق المكتظة بالسكان كالمناطق التي سجلت فيها الاصابات باعداد كببرة بفايروس كورونا". وقال مدير بلدية الموصل رضوان الشهواني للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/إن "الحملة ستشمل الأسواق ايضا كونها من الأماكن المكتظة".وأضاف أن مديرية الدفاع المدني في نينوى شاركت في حملة تعفير وتعقيم مناطق الموصل القديمة وايمن الموصل ،لافتا ان الحملة ستستمر لمدة سبعة ايام ".وكانت صحة محافظة نينوى قد اعلنت ،الاسبوع الجاري ،عن ارتفاع كبير في تسجيل الاصابة بفايروس كورونا في صفوف المواطنين مما دفع محافظ نينوى ،بفرض اجراءات مشددة وصارمة لعدم التزام اغلب المواطنين بالتعليمات الصحية "/انتهى

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