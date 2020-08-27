منح قروض للمواطنين بقيمة 50 مليون دينار لغرض البناء

2020/08/27 | 13:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واخ_ بغداد

أعلن مصرف الرافدين عن منح قروض بقيمة 50 مليون دينار للمواطنين لغرض البناء على قطعة أرض سكنية باسمه.

واوضح المصرف انه ” تقرر منح 50 مليون دينار للمواطن للبناء على قطعة أرض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك” ، مبينا ان ” القرار يأتي بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف”.

واشترط المصرف ، تقديم خارطة وإجازة بناء باسم المقترض الذي يرغب في البناء على قطعة الأرض.

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