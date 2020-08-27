صور من اجتماع الكاظمي بوزراء وقادة أجهزة الأمن

2020/08/27 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

عقد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، اجتماعاً مع الوزراء والأجهزة والقادة الأمنيين وقادة العمليات وقادة الشرطة.





وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (27 اب 2020)، ان " الكاظمي أثنى على الجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق".

وشدد الكاظمي، وفق البيان، على "حق التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، كما جدد رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات".

وأكد الكاظمي، "رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين".

وشهد الاجتماع، مناقشة الاستعدادات الأمنية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في شهر حزيران من العام المقبل، والعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة "بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة".

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