الكاظمي من مقر الاتحادية: نرفض الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات

2020/08/27 | 13:49 - المصدر: NRT عربية

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رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي

فوتو: ارشيف

منذ 6 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

جدد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، الخميس، رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم، 27 آب 2020، حيث ذكر مكتبه الاعلامي في بيان ان "الكاظمي، زار مقر قيادة الشرطة الاتحادية، وعقد اجتماعا مع الوزراء والاجهزة والقادة الأمنيين وقادة العمليات وقادة الشرطة، تم خلاله بحث المستجدات الأمنية في البلاد".

وأضاف البيان أن الكاظمي أشاد بالجهود الأمنية التي تبذلها القوات الأمنية في تصديها لعصابات داعش الإرهابية، وأيضا جهودها في ملاحقة عصابات الجريمة، وتوفير الاستقرار والأمن في أنحاء العراق".

وتابع ان "رئيس الوزراء، شدد على حق التظاهر السلمي وواجب القوات الأمنية في توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين السلميين، كما جدد رفضه التام الاعتداء على القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات في عموم ساحات التظاهر بالمحافظات"، وأوضح ان "الكاظمي، عبر عن رفضه لغلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين".

وأشار إلى ان، "الاجتماع ناقش الاستعدادات الأمنية وتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات المبكرة، المقررة في شهر حزيران من العام المقبل، والعمل على وضع الخطط الأمنية الكفيلة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة".

ر.إ

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