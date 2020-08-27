صورة تعكس جزءاً من مآسي 2020

2020/08/27 | 13:51 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم، إحدى الصور التي التقطت في حرائق كاليفورنيا، باعتبارها معبرة عن المآسي التي شهدها العالم في عام 2020، بحسب صحيفة نيويورك تايمز.





حيث تضمنت الصورة لافتة أمام مركز رعاية كبار المسنين في بحيرة بيريسا، مكتوب عليها " ارتداء الأقنعة.



غسل الأيدي.



إجراءات التباعد الاجتماعي.



كونوا بأمان.



انضم إلينا".

وعتبر الناشطون أن هذه الصورة معبرة بشكل كبير عن العام، فهي تضم الحرائق التي اجتاحت العالم هذا العام خاصة في أميركا وأستراليا، وتفشي فيروس كورونا الذي أصاب 24 مليون شخصا وقتل أكثر من 800 ألف آخرين، وما ترتب عليه من أضرار اقتصادية وفقدان الوظائف

وقالت جودي فولمر، سيدة أُصيب في حرائق كاليفورنيا إن والدها هو الآخر البالغ من العمر 92 عاما أٌصيب بفيروس كورونا، إن "ما حدث معي يلخص العام"، وأضافت: "ليذهب عام 2020 إلى الجحيم.



لقد كان هذا أسوأ عام في حياتي ".

وأعلن مسؤولون أميركيون أن مجموعة حرائق الغابات التي تلطخ سماء كاليفورنيا وتؤلم رئتي الناس في جميع أنحاء غرب أميركا قتلت حتى الآن سبعة ودمرت ما لا يقل عن 1690 منزلاً ومبانٍ أخرى.

وأضافوا أنه لا يزال الوقت مبكرًا في موسم حرائق الغابات الذي من المتوقع أن يستمر حتى الخريف، وقال غافين نيوسوم حاكم الولاية، إن أعداد الوفيات والأضرار قد ترتفع مع عودة الناس إلى ديارهم، وتابع: "لم نشهد نارًا بهذا الحجم في هذا الجزء من الولاية".

عمار المسعودي

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