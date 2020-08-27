ضبط “لقى” آثرية تعود إلى العصر العباسي في ميسان

2020/08/27 | 14:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تمكُّنها من ضبط لقى آثريةٍ مُختلفة الأحجام في محافظة ميسان تعود للعصر العباسيِّ، لافتة إلى أن الجهات المعنيَّة لم تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليها.وذكر بيان للدائرة وتلقته (المستقلة) اليوم الخميس ان تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت “بتلقِّي مكتب تحقيق الهيئة في ميسان […]

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