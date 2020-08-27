قائممقام الهندية: ركضة طويريج الليلية ستقام وفق الضوابط الصحية

2020/08/27 | 14:10 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..أكد قائممقام قضاء الهندية في كربلاء المقدسة منتظر الشافعي، الخميس، ان ركضة طويريج التي تقام سنويا ليلة العاشر في القضاء ستكون وفق الإجراءات الصحية والوقائية.وقال الشافعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اجتماعا ضم هيئة المواكب الحسينية والدوائر الخدمية وقطاع الصحة والمتطوعين لبحث امكانية اقامة شعيرة ركضة طويريج الليلة في القضاء مع الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا”.واضاف الشافعي انه “تهيئة المستلزمات اللازمة من تعفير مسار الركضة قبل بدأها وخلالها وفي نهايتها من قبل الدفاع المدني، بالاضافة الى توجيه أكثر من ٥٠ عنصر من قطاع الصحة لتعفير المشاركين، وتهيئة اكثر من ١٠٠ متطوع يشاركون لتنظيم ودعم الجهود الصحية والوقائية”.ودعا المعزين الى “الالتزام بالتوجيهات الصحية وان تكون المشاركة رمزية قدر الامكان، لاسيما مع حذف الكثير من مراسيم الركضة كالتشابيه والمشاعل والردات التي تقرأ في العزاء”.يذكر أن ركضة طويريج الليلة خاصة بأهالي القضاء وتقام سنويا في ليلة العاشر من المحرم في شوارع قضاء الهندية.



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