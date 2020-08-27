2020/08/27 | 14:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الله ينتقم من كل سياسي!"...داخل ضريح الإمام الحسين في كربلاء في جنوب العراق، يتجمع آلاف الزوار يندبون الحسين، ويدعون من أجل تحقيق العدالة اليوم.

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