جنرال الكتريك : الاتفاق على ربط الشبكة الكهربائية بين العراق والاردن

2020/08/27 | 14:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اعلن الرئيس التنفيذي لحلول الشبكات لدى شركة جنرال الكتريك في الشرق الاوسط محمد المحيسن ، عن اتفاق بخصوص ربط شبكة الكهرباء بين العراق والاردن.واوضح المحيسن في تصريح صحفي تابعته “المتقلة” اليوم الخميس ،”ان هذا الاتفاق الموقع بين وحدة اعمال حلول الشبكات لدى “جنرال الكتريك” ووزارة الكهرباء العراقية تهدف إلى تعزيز شبكة نقل […]

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