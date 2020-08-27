أمانة مجلس الوزراء: نتواصل مع شركات عالمية لإنجاز مشروع الحوكمة الالكترونية

2020/08/27 | 14:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (27 آب 2020)، أنها تتواصل مع شركات محلية وعالمية، لإنجاز مشروع الحوكمة الالكتورنية.

وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، التقى قسك تقنية المعلومات والاتصال في الأمانة العامة، وأكد أن المشروع وصل إلى مراحل متقدمة".

ونقل مجيد عن الغزي قوله، إن "إنجاز مشروع الحوكمة الالكترونية ودخوله حيز التنفيذ بمراحله النهائية، سيساهم في تبسيط الإجراءات الحكومية ومكافحة الفساد، وهذا ما تسعى إليه الحكومة العراقية خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف، أن "المشروع وصل إلى مراحل متقدمة، بربط الوزارات والمحافظات الكترونياً، وبملاكات وطنية، تضم عدة وزارات ومؤسسات، ويعد قسم تقنية المعلومات، الركيزة الأهم في تنفيذ مراحل العمل في المشروع".

وأوضح الغزي، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تتواصل مع شركات محلية وعالمية، لبحث آليات الشراكة من خلال تقديم الاستشارات، لإنجاز هذا المشروع الحيوي والعملاق".

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