مطالبة برلمانية كردية باستجواب رئيس حكومة الاقليم ونائبه

2020/08/27 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

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السليمانية/نينا/طالب نواب من كتل مختلفة في البرلمان الكردستاني باستجواب رئيس حكومة الاقليم ونائبه داخل البرلمان حول مسألة استقطاع نسبة من رواتب موظفي الاقليم .واصدر 24 نائبا من كتل /التغيير، الجيل الجديد، الاتحاد الوطني، الجماعة الاسلامية، الاتحاد الاسلامي، الشيوعي الكردستاني/ بيانا اكدوا فيه ضرورة توجيه البرلمان الكردستاني دعوة الى رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني ، للحضور تحت قبة البرلمان الاستجوابهما حول مسألة استقطاع 21% من رواتب الموظفين./ انتهى

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