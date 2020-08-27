اتفاق لربط الشبكة الكهربائية بين العراق والاردن

2020/08/27 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلن الرئيس التنفيذي لحلول الشبكات لدى شركة جنرال الكتريك في الشرق الاوسط محمد المحيسن ، عن اتفاق بخصوص ربط شبكة العراق والاردن.واوضح المحيسن :" ان هذا الاتفاق الموقع بين وحدة اعمال حلول الشبكات لدى "جنرال الكتريك" ووزارة الكهرباء العراقية تهدف إلى تعزيز شبكة نقل الطاقة العراقية وربطها مع الشبكة في المملكة الاردنية الهاشمية،في خطوة ستسهم بشكل كبير في فك الاختناقات ، خاصة في المناطق المكتظة والملقاة على الشبكة ، وتجهيز الطاقة الكهربائية وفق ارقى مستويات الموثوقية ".واضاف في بيان صحفي :" ان فريق الشركة مستمر بالعمل على بناء 14 محطة فرعية ، وهذا الاتفاق الجديد سوف يرسي دعائم البنية التحتية الضرورية لشبكة نقل الطاقة في البلاد ، وتحقيق التغيير الايجابي المنشود في مختلف المحافظات ، خاصة المناطق المحررة "، مبينا ان " جنرال الكتريك ستتولى مهمة التصميم؛ والتوريد؛ واعمال التركيب والاختبار والتكليف في المحطات الفرعية ذات الجهد العالي وخطوط النقل العلوية المحددة ، بالتعاون مع شركات محلية، وتجهيز الطاقة لمناطق عديدة تضررت بشكل كبير خلال النزاعات التي نشأت فيها ، في اطار مبادرة رئيسة ستعزز انسيابية العمليات في شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية في مختلف انحاء العراق، وتقديم الدعم لاعادة اعمار هذه المناطق"./انتهى5

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