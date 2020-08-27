2020/08/27 | 14:13 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الموصل/نينا/ أعلنت دائر صحة نينوى عن وصول أجهزة حديثة لمساعدة المرضى على التنفس من نوع C pap لمحافظة نينوى عن طريق وزارة الصحة.وقال مدير عام صحة نينوى الدكتور فلاح الطائي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ان "صحة نينوى تسلمت (20) جهازا على خلفية ارتفاع الاصابة بفايروس مرضى كورونا داخل الموصل ".وأوضح ان " الاجهزة وزعت على عموم المشافي المتواجدة داخل مدينة الموصل ،لافتا الى وصول دفعتين جديدتين من هذه الاجهزة خلال الايام القليلة المقبلة "./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجهيز صحة نينوى بأجهزة طبية جديدة لمساعدة مرضى كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجهيز صحة نينوى بأجهزة طبية جديدة لمساعدة مرضى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).