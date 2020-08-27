الكاظمي يستقبل وزير الخارجية السعودي ببغداد

2020/08/27 | 14:13 - المصدر: العربية

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آخر تحديث: الخميس 8 محرم 1442 هـ - 27 أغسطس 2020 KSA 14:08 - GMT 11:08 تارخ النشر: الخميس 8 محرم 1442 هـ - 27 أغسطس 2020 KSA 12:26 - GMT 09:26

المصدر: دبي - العربية.نت

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد.

واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية السعودي الذي من المرتقب أن يلتقي أيضاً نظيره العراقي فؤاد حسين.وكان وزير الخارجية العراقي قد استقبل في مكتبه ببغداد، الثلاثاء الماضي، السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري.وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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