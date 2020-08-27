إسبوع إيجابي للبورصة

2020/08/27 | 14:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت البورصة، الخميس، حصيلة جلساتها للإسبوع الحالي.

وقالت البورصة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إنها نظمت "خمس جلسات تداول ابتداءا من يوم الاحد المصادف 23/08/2020 الى يوم الخميس المصادف 27/08/2020".

وأشارات الى ان عدد الاسهم المتداولة خلال الاسبوع بلغ 38 مليار سهم، بقيمة 31 مليار دينار.

وبين أن مؤشر التداول اغلق في أول جلسة من جلسات الاسبوع على 465.36 نقطة بينما اغلق المؤشر في نهاية الأسبوع على 466.17 نقطة محققا بذلك ارتفاعا مقداره 0.17% عن اغلاقه في اول جلسة.

وجرى خلال الاسبوع تنفيذ أكثر من 2000 عقد بيع وشراء على أسهم الشركات المدرجة في السوق، بحسب البيان.

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