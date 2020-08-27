كندا مستعدة للانضمام للتحقيق في انفجار بيروت إذا اتسم بالمصداقية والشفافية

2020/08/27 | 14:15 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين بمقر وزارة الخارجية في بيروت يوم الخميس.تصوير: محمد عزاقير - رويترز.بيروت (رويترز) - قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين خلال زيارة إلى لبنان يوم الخميس إن بلاده عرضت الانضمام إلى التحقيق اللبناني في الانفجار المزلزل الذي وقع بمرفأ بيروت هذا الشهر لكن وفقا لشروط تضمن إجراء تحقيق شفاف ذي مصداقية يتوصل إلى حقيقة ما حدث.ووعد الرئيس اللبناني ميشال عون في بادئ الأمر بتحقيق سريع في سبب انفجار مادة شديدة القابلية للاشتعال مخزنة لسنوات بشكل لا يراعي قواعد السلامة في الرابع من أغسطس آب مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، لكنه قال في وقت لاحق إن الأمر سيستغرق وقتا.وقال شامبين بعد لقائه بعون إن أوتاوا مستعدة لتقديم العون ”وفقا لشروط“ سيجري تحديدها.ولم يخض في تفاصيل.وأضاف في تصريحات نقلها التلفزيون ”يتوقع الشعب اللبناني أن تتوقف مشاركة كندا في هذا التحقيق على اتسامه بالمصداقية والشفافية وسبر أغوار الأمور لتحقيق العدالة“.تغطية صحفية غيداء غنطوس وراية الجلبي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير سها جادو

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