مدافع برشلونة مطلوب في إيطاليا

2020/08/27 | 14:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الاسبانية، ان مدافع نادي برشلونة جان كلير توديبو، مطلوب في الدوري الإيطالي.

وذكرت الصحيفة أن “نادي فيورنتينا كان يضع، تياجو سيلفا، هدفًا له بعد انتهاء تعاقده مع باريس سان جيرمان، لكن البرازيلي فضل الرحيل إلى الدوري الإنجليزي”.

وأوضحت بالقول، “لذلك سيحاول نادي فيورنتينا التعاقد مع، جان كلير توديبو، من برشلونة العائد من تجربة إعارة قصيرة في الموسم الماضي مع شالكه”.

الجدير بالذكر أن توديبو أيضًا على رأس اهتمامات نادي أولمبيك مارسيليا وكذلك ناديي لايبزيج وأي سي ميلان، ولكن حتى الآن لا يوجد مفاوضات رسمية مع برشلونة لحسم الصفقة التي قد تكلفهم مبلغ 25 مليون يورو.



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