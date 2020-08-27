الكاظمي : نرفض غلق الشوارع وإلحاق الضرر بمصالح الدولة والمواطنين

2020/08/27 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أكد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي رفضه غلق الشوارع والطرقات وإلحاق الأذى والضرر بالمصالح العامة للدولة والمواطنين.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقت “المستقلة” نسخة منه اليوم الخميس ، ان الكاظمي أجرى، زيارة الى مقر قيادة الشرطة الاتحادية، وعقد اجتماعاً مع الوزراء والاجهزة والقادة الأمنيين وقادة العمليات […]

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