شرطة البصرة تكشف تفاصيل قتل أب لطفلته

2020/08/27 | 14:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/- كشفت مديرية شرطة محافظة البصرة تفاصيل قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مشيرة إلى إلقاء القبض على الجاني.وقالت المديرية في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إنه وبعد ورود أخبار عن حدوث جريمة قتل طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات في قضاء شط العرب، تم تشكيل فريق عمل للتحقيق عن جريمة القتل، […]

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