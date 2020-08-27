تقرير أميركي يكشف عن “صفقة فساد” بين وزارة الثقافة و”هوبي لوبي” بشأن الاثار

2020/08/27 | 14:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة…كشف تقرير لصحيفة الديلي بيست الامريكية ، الخميس ، عن “صفقة فساد” بين وزارة السياحة والاثار العراقية وشركة هوبي لوبي الامريكي ومتحف الكتاب المقدس في الولايات المتحدة لإعادة اكثر من 1500 قطعة اثرية من الواح سومر وبابل وآشور الى البلاد.وذكر التقرير الذي ترجمته و كالة /المعلومة/ أن ” مسودة الاتفاقية التي اطلعت عليها الصحيفة بين وزارة الثقافة والسياحة والاثار العراقية ومتحف الكتاب المقدس الذي هو الطرف الثاني لشركة هوبي لوبي السارقة تتضمن اعادة برنامجا بقيمة 15 مليون دولار للمساعدة في تعزيز الموارد المؤسسية والتقنية والبشرية لقدرات قطاع الآثار في العراق، وتحمل تكاليف نقلها في مقابل موافقة الوزارة العراقية على اعارة بعض الالواح لمدة تصل الى خمس سنوات ، والسماح بعملية بحث ونشر الاكتشافات الاثرية وعدم مقاضاة الشركة السارقة أو متبرعي المتحف بشأن أي شيء حدث على الإطلاق حتى هذه اللحظة”، مبينا ” لكي نكون واضحين للغاية ، إذا وقع العراق على هذه المذكرة كما كُتبت في الأصل ، فسوف يتنازلون عن حقوقهم القانونية في التعويض”.واضاف انه وطبقا للخبراء ” تعد اجزاء كثيرة من الاتفاقية مجرد أشياء أساسية يتعين على متحف الكتاب المقدس وشركة هوبي لوبي التي تملكها عائلة غرين القيام بها للامتثال للقانون، ومع ذلك فهي تفرض في المقابل على العراق إقراض أجزاء قيمة من تراثها الثقافي إلى المتحف” بحسب الدكتورة زينب البحراني استاذة تاريخ الفن وعلم الاثار في جامعة كولومبياوبينت أن ” على شركة هوبي لوبي اعادة الاثار المنهوبة وهي ليست ملزمة بإرسال قروض لهم لمتحفهم كجزء من الصفقة ، أو السماح لهم بالحفاظ على الأشياء ، والتخلي عن أي تحد مستقبلي للأشياء في مجموعتهم.



لماذا يوافق أي شخص في العراق على ذلك؟ لا أرى فائدة لمذكرة التفاهم هذه على الإطلاق للعراق ، أو لمتحف العراق او هيئة الاثار”.واشارت الى أن ” مبلغ 15 مليون الذي ستمنحة الشركة غير كاف وان الدورات التدريبية لموظفي متحف العراق تثير تساؤلا فيما اذا كانوا هم الاشخاص المناسبون للوظيفة؟ ” مشددة على أن ” هذه الشركة ومتحفها متورطان في الاتجار غير المشروع بالآثار ، وأن العلماء المرتبطين بها شاركوا في ممارسات مدمرة بالقطع الأثرية القديمة “.من جانبها قالت أستاذة جرائم الفن في كلية جون جاي ايريل تومبيون “إذا تم التوقيع على هذه الاتفاقية ، يجب على شركة هوبي لوبي ومتحفها إصدار بيان صحفي يقول إنهم يتبرعون بمبلغ 15 مليون دولار لحماية الآثار العراقية ، لكن ليس هناك إطار زمني محدد … لا تحدد الاتفاقية من الذي يحصل على المال ، [و] بموجب هذه الصياغة ، يمكنهم الدفع للمستشارين الأمريكيين لتدريب موظفي المتحف العراقي ، على سبيل المثال ، مع عدم ذهاب أي من هذه الأموال إلى العراقيين ، كما يمكن إنفاق كل الأموال في تمويل التأشيرات ودفع نفقات السفر والوجبات للمستشارين الأمريكيين ولن يحصل العراقيون على شيء”.ونوهت ” قد يبدو مبلغ 15 مليون دولار مبلغا كبيرا إلا أنه ليس كذلك في الواقع، فلن نعرف أبدًا مدى الضرر الناجم عن نهب المواقع الأثرية العراقية التي تم القيام بها لإنتاج آلاف القطع الأثرية التي اشترتها هوبي لوبي ، لكنني على ثقة من أن هذا الضرر للعراق والعالم كان أكبر بكثير.



من 15 مليون دولار “.يذكر أن ستيف غرين الرئيس التنفيذي لشركة هوبي لوبي تجاهل في تصريحه ذكر لوح حلم كلكامش وهو جزء مفقود من الملحمة الشهيرة والذي تم مصادرته عام 2019 من قبل وزارة الأمن الداخلي ومباحث الأمن الداخلي أو أنه مطلوب منه بموجب القانون”.



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