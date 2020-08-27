شرطة النجف تتحدث عن ملابسات حادثة إصابة طبيب ’مشهور’: مشاجرة مع زميل!

2020/08/27 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لاصحة لاغتيال اي طبيب وإنما مشاجرة بين اثنين من الاطباء ادت إلى جرح أحدهمإعلام شرطة محافظة النجف تنفي شرطة محافظة النجف الاشرف والمنشآت ما تناقلته بعض مواقع التوصل الاجتماعي عن تعرض دكتور للاغتيال وتؤكد أن القضية حدثت بسبب شجار بين شخصين حول موضوع ما وادى إلى جرح احد الأطباء المتشاجرين.



وتؤكد لابناء المحافظة أن الوضع الأمني مستقر وان الموضوع هو مشاجرة وهي قيد التحقيق ولا صحة لأي استهداف او اغتيال نهائيا وندعوا الجميع الى توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم تصديق الإشاعات.

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