هيئة الاستثمار العراقية تشكو إيقاف لمشاريعها بينهم مشروع “يخص قوى الامن”

2020/08/27 | 14:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلنت هيئة الاستثمار العراقية عن وجود محاولات لإيقاف مشاريعها، مبدية استغرابها من محاولة ايقاف مشروع “يخص قوى الامن”.وقالت الهيئة الوطنية للاستثمار في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إنها “تعمل على بذل الجهود الكبيرة من اجل تحقيق أهدافها التي تأسست من اجلها، وفي مقدمتها تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص والمستثمرين العراقيين، من اجل […]

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