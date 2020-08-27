مدافع الانيق: الدوري العراقي غير متكامل ويحتاج عملاً كبيراً

2020/08/27 | 14:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..يرى مدافع نادي الطلبة صفاء جبار، أن الدوري العراقي غير متكامل ويحتاج عملاً كبيراُ

وقال جبار في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “الدوري العراقي غير متكامل ويحتاج عملاً كبيراً كي يصل الى مستوى الدوريات الاسيوية في المنطقة”.

وواضح أن “تجربتي مع الطلبة جيدة جداً، فهو فريق كبير اعادني للواجهة والانيق سيكون مختلفاً في الموسم المقبل بقياده المدرب الشاب الطموح احمد خلف”.

ومن المقرر ا ن ينطلق الموسم الجديد في الـ20 من أيلول المقبل.



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