2020/08/27 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهداف عجلة تابعة للأمم المتحدة

فوتو: ارشيف

منذ 4 دقیقة

61 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أدانت الولايات المتحدة الاميركية، الخميس، الهجوم الذي استهدف عجلات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في العراق، داعية الأطراف العراقية إلى احترام القانون والسماح لعمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان.

جاء ذلك في بيان للسفارة الأميركية في بغداد، اليوم، 27 آب 2020، حيث أكدت السفارة أن "واشنطن تدين الهجوم الذي طال أمس عجلات تابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي العراق".

واضاف البيان أن "السكان الأكثر هشاشة في العراق يعتمدون على الأمم المتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى لمساعدة السكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ومنهم اللاجئين والعائدين إلى ديارهم والنازحين".

ودعت السفارة في بيانها "جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والمعايير الإنسانية الدولية والسماح لعمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان في الوقت الذي يضطلعون فيه وشركاؤهم العراقيون بأعمال الاستجابة الإنسانية المهمة".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تعلق بشأن استهداف عجلات تابعة للامم المتحدة في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تعلق بشأن استهداف عجلات تابعة للامم المتحدة في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).