انفجار قنبلة يدوية في قضاء طوز خورماتوو

2020/08/27 | 14:20 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

انفجرت قنبلة يدوية، الخميس، في قضاء طوز خورماتوو، اسفر عن اصابة شخصين.

وذكر مراسل قناة ان ارتي الكردية "نبز مقداد" (27 اب 2020)، ان "انفجار قنبلة يدوية في منطقة (الحي الجمهوري) في قضاء طوز خورماتوو اسفر عن اصابة شخصين بجروح".

من جهته قال مدير شرطة طوزخورماتوو "حسين علي" لقناة ان ار تي، ان "انفجار قنبلة يدوية قديمة في احد الابنية المهجورة في منطقة (الحي الجمهوري) اسفر عن اصابة شخصين بجروح كانوا بالقرب من موقع الانفجار".

وكانت عبوة ناسفة اخرى قد استهدفت، الاجد الماضي، خيمة خاصة بمراسيم عاشوراء في مدينة كركوك، اسفرت عن اصابة 7 اشخاص بجروح مختلفة.

ا.ح

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