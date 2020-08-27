الاتحاد الآسيوي يضع شرطاً على ملاعب أندية الممتاز

2020/08/27 | 14:27 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} طالبت لجنة التراخيص من أندية الدوري الممتاز باختيار الملاعب المرخصة التي تمتاز بتحقيق نسبة كافية من المعايير المطلوبة، على أن يكون فريقان لكل ملعب، حسب تعليمات الاتحاد الاسيوي.وقال رئيس لجنة التراخيص، حسين فلامرز في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "اللجنة سترفع الوثائق المقدمة من الاندية حسب صلاحياتها، على ان تكون صادرة في العام الحالي 2020 ، وأن الاسبقية في تثبيت اختيار الملاعب ستكون لمن يقوم بتقديم الوثائق اولا مع استيفائها للشروط المطلوبة".وأضاف فلامرز "تأمل اللجنة من الاندية جميعا استثمار الملاعب كافة من دون استثناء في جميع المحافظات، لا سيما بعد التعاون الكبير من قبل وزارة الشباب مع الاندية".واختتم بالقول: بالنظر لكون الفترة الزمنية الممنوحة للاندية باختيار الملاعب لم يتبق منها سوى ثلاثة أسابيع على غلق النظام، لذا بات على جميع الاندية الاسراع بإجراء ماهو مطلوب منها لاكمال متطلبات المشاركة في دوري الكرة الممتاز، ومحاولة الحصول على الرخصة للمشاركة في دوري الابطال الاسيوي".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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