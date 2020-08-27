وزارة الداخلية توجه دعوة للمتظاهرين وتحذر من تداعيات قطع الطرق

2020/08/27 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… دعت وزارة الداخلية المتظاهرين إلى التواجد في أماكن “مناسبة”، مشيرة إلى أن قطع الطرق بدأ يسبب زحامات مرورية ويؤثر على تقديم الخدمات في بغداد.وقال مدير إعلام وعلاقات الوزارة اللواء سعد معن في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الخميس إن “حق التظاهر مكفول دستوريا والقوات الأمنية تقوم بحماية الإخوة المتظاهرين في كل مكان، وهذا […]

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