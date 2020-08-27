تربية كربلاء: ٢٠ الف طالب وطالبة سيشاركون في الامتحانات الوزارية

2020/08/27 | 14:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية تربية كربلاء، الخميس، عن انهاء استعدادتها للامتحانات الوزارية المزمع انطلاقها في الاول من الشهر المقبل، منوهة الى مشاركة ٢٠ ألف طالب وطالبة.وقال مدير الامتحانات في المديرية تكليف الدعمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “٢٠ ألف طالب وطالبة بفروع الاعدادية الثلاثة سيشاركون في الامتحانات الوزارية في الأول من الشهر المقبل، حيث وفرنا ١٩٦ مركزا امتحانيا في جامعات (كربلاء و وارث الانبياء والصفوة ومدارس العتبتين الحسينية والعباسية والمدارس الحكومية ذات البناء الجيد والمتوفرة فيها وسائل الراحة)”.واضاف الدعمي ان “مديرية التربية انهت جميع الاستعدادات بمساعدة الدوائر ذات العلاقة والحشد الشعبي والمنظمات حيث قاموا بتعفير وتعقيم المراكز الامتحانية”.واكد “اتخاذ الاجراءات الصحية والاحترازية لخوض الامتحانات بالنسبة للطلبة والكوادر التربوية بانسيابية عالية وتطبيق تعليمات خلية الأزمة، حيث بدأنا بتوزيع الكمامات والكفوف على المراكز لتوزيعها على الطلبة، فيما قامت دائرة الصحة ومنظمات المجتمع المدني بتوفير كوادر بشرية واجهزة قياس درجة الحرارة لفحص الطلبة والكوادر التربوية قبل خوض الامتحان”.



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