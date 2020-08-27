السفارة الامريكية تدين الهجوم على عجلات تابعة للأمم المتحدة بالعراق

2020/08/27 | 14:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- ادنت السفارة الاميركية في بغداد ، الهجوم الذي استهدف عجلات تابعة للأمم المتحدة بالعراق، فيما دعت جميع الأطراف في العراق إلى احترام القانون والسماح لعُّمال الإغاثة بالعمل بحرية وأمان.وقالت السفارة في بيان تلقت “المستقلة”نسخة منه اليوم الخميس ،”ندين الهجوم الذي طالَ أمس عجلات تابعة للأمم المتحدة والتي تؤدي مهمة إنسانية في شمالي […]

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