2020/08/27 | 14:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- نشرت وزارة التربية رابط نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض ( الدور التمهيدي) للعام الدراسي 2019 – 2020 .https://drive.google.com/drive/folders/1EXkn2UGy3xursYIAjk_pfNIUvbuJo7kx?usp=sharing

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