العثور على الأخوين المختطفين من قبل داعش في خانقين مقتولين

2020/08/27 | 14:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… أعلن مدير آسايش ناحية كوكس التابعة لقضاء كفري أن الأخوين الكورديين الخانقينيين اللذين اختطفهما داعش الليلة الماضية تم العثور عليهما مقتولين.وقال مدير آسايش ناحية كوكس، العقيد شمال عبد الرحمن في تصريح صحفي إن الجثتين تم العثور عليهما في مكان قريب من موقع اختطافهما، وتم نقلهما إلى الطب العدلي ليتم تسليمهما إلى ذويهما.وكان […]

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