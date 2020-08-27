نائب كردي: سلطات كردستان تمارس التعذيب الجسدي والنفسي مع المتظاهرين المعتقلين

2020/08/27 | 14:31 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ السليمانية..كشف النائب عن الجماعة الأسلامية الكردستانية احمد حمه رشيد، الخميس، عن وجود حالات حرجة بين المعتقلين في زاخو بمحافظة دهوك بسبب التعذيب الجسدي والنفسي الذي تتبعه معهم السلطات الكردية.وقال رشيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ القوات الأمنية الكردية استخدمت القوة المفرطة بحق المعتقلين المتظاهرين وانتجت حالات تعذيب جسدية ونفسية”.وأضاف أن “هناك ٧٠ معتقل في سجون سرية بزاخو يعانون من التعذيب الجسدي كما وصلنا”.وكان عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان أنور اتهم في تصريحات سابقة لـ/المعلومة/، القوات الكردية بالقيام بتصرفات غير أخلاقية بحق المتظاهرين في دهوك.



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