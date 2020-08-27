إيران تسجل نحو 2200 إصابة جديدة بكورونا و117 حالة وفاة

2020/08/27 | 14:32 - المصدر: الاتجاه

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ متابعة أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني، سيما سادات لاري، اليوم الخميس، تسجيل 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و117 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكرت لاري في مؤتمر صحفي، أنه "تم خلال الساعات الـ 24 الماضية، تسجيل 2190 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى …

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