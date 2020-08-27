وزيرة الجيوش الفرنسية تبحث في بغداد مواصلة دعم العراق لمطاردة داعش

2020/08/27 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أعربت وزير الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي خلال لقائها نظيرها العراقي الخميس في بغداد، عن استعداد بلادها لمواصلة دعم العراق في الحرب ضد فلول تنظيم الدولة الإسلامية.ووصلت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي مساء الأربعاء إلى بغداد للتعبير عن دعمها للحكومة العراقية الجديدة التي تواجه أزمة سياسية واقتصادية وصحية، في ثاني زيارة […]

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