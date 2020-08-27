مباحثات عسكرية فرنسية عراقية حول الأسلحة المتطورة

2020/08/27 | 14:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان أعلـن وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، أن العراق بصدد تطوير العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة، مشيرا إلى أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى بغداد تأتي في إطار التعاون الأمني والعسكري.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بمقر وزارة الدفاع العراقية مع وزيرة الدفاع الفرنسية، حسبما أفادت […]

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