زمن موناليزا الحزينة: الفصل الثالث/ 2 - دلور ميقري

2020/08/27 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دلور_ميقري بخلاف العديد من زميلاتها، الآتيات من القسم الشرقيّ للحي، لم تكن بيان قد واجهت مشكلة في تقبل اللغة العربية.



لأن بعض أولئك الزميلات كن حتى لحظة دخولهن المدرسة لا يعرفن غير لسانهن الأم، ما جعلهن محل سخرية وتندّر من لدُن الآخريات، اللواتي قدمن من القسم الغربيّ ومن حي الصالحية.



الفضل في استعمال اللهجة الشامية في المنزل، كان يرجع لامرأة أبيها، مليحة.



الأب، كان في البداية يُشدد على ولديه منها بألا يتكلما ......





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