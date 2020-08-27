ماو تسي تونغ - خدمة الشعب - عمر الماوي

2020/08/27 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عمر_الماوي 8 سبتمبر 1944إن حزبنا الشيوعي وكذلك الجيش الثامن والجيش الرابع الجديد الذي يقوده هما قوى ثورية ، مكرسة تمامًا لتحرير الشعب وتعمل بالكامل لصالح الأخير. الرفيق تشانج سي تيه كان أحد أولئك الذين خدموا في صفوف الجيش.كل إنسان يجب أن يموت في يوم من الأيام ، ولكن ليس كل القتلى لهم المعنى نفسه قالت الكاتبة الصينية القديمة ، سيما تساين: "بالتأكيد ، الكل بشر ؛ لكن بعض القتلى لديهم وزن أكثر م ......





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