جنرال إلكتريك توضح تفاصيل اتفاقية لربط شبكة العراق والأردن

2020/08/27 | 15:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت شركة جنرال الكتريك، عقد اتفاق مع العراق لربط الشبكة الطاقة الكهربائية مع الأردن.

قالت جنرال إلكتريك إن هناك اتفاقية جديدة بخصوص ربط شبكة العراق والأردن

وقال محمد محيسن الرئيس التنفيذي لحلول الشبكات لدى شركة جنرال الكتريك في الشرق الأوسط، في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إن هناك "اتفاقية جديدة بخصوص ربط شبكة العراق والأردن".

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وأضاف أن "هذه الاتفاقية الموقعة بين وحدة أعمال حلول الشبكات لدى جنرال إلكتريك ووزارة الكهرباء العراقية تهدف إلى تعزيز شبكة نقل الطاقة العراقية وربطها مع الشبكة في المملكة الأردنية الهاشمية، في خطوة ستساهم بشكل كبير في فك الاختناقات وخاصة في المناطق المكتظة والملقاة على الشبكة وتزويد الطاقة الكهربائية وفق أرقى مستويات الموثوقية".

وبيّن، أن "فريق الشركة مستمر اليوم بالعمل على بناء 14 محطة فرعية وهذا الاتفاق الجديد سوف يرسي دعائم البنية التحتية الضرورية لشبكة نقل الطاقة في البلاد وتحقيق التغيير الإيجابي المنشود في مختلف المحافظات وخاصة المناطق المحررة".

وأوضح، أن "جنرال الكتريك ستتولى مهمة التصميم؛ والتوريد؛ وأعمال التركيب والاختبار والتكليف في المحطات الفرعية ذات الجهد العالي وخطوط النقل العلوية المحددة وبالتعاون مع شركات محلية، وتزويد الطاقة لمناطق عديدة تضررت بشكل كبير خلال النزاعات التي نشأت فيها في إطار مبادرة رئيسية ستعزز انسيابية العمليات في شبكات الطاقة الكهربائية الوطنية في مختلف انحاء العراق، وتقديم الدعم لإعادة إعمار هذه المناطق".

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