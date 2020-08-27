الخيمة.. أغنية جديدة للفنانة دنيا عبد الله

2020/08/27 | 15:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..أصدرت الفنانة المغربية دنيا عبد الله جديدها الفني بعنوان “الخيمة”، وهي الأغنية الثانية في مسارها الفني بعد نجاح أولى أعمالها ” لسيان “.العمل من كلمات توفيق العلمي وألحان أيوب الزعزاع وتوزيع أنس الإدريسي وتم تصوير الفيديو بطريقة “video lyrics“ .وتستعد دنيا عبد الله لإصدار مجموعة من الأغاني عبارة عن ”ميني ألبوم” يتضمن 6 […]

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