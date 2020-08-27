التقى بسلطان عمان.. بومبيو يؤكد أهمية السلام عبر

2020/08/27 | 15:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الخميس، في العاصمة مسقط، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق في نهاية جولة قام بها في الشرق الأوسط لتشجيع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بعد الإمارات.

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