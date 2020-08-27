2020/08/27 | 15:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم الجمارك الايرانية، ان منفذ مهران التجاري الحدودي مع العراق سيفتح 4 أيام في الأسبوع بعد أن كان يومين فقط بسبب تفشي فيروس كورونا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منفذ مهران مفتوح أمام البضائع الايرانية والعراقية 4 أيام في الأسبوع) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منفذ مهران مفتوح أمام البضائع الايرانية والعراقية 4 أيام في الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).