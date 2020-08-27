وزير تربية كوردستان يوضح حول موعد افتتاح مدارس الإقليم

2020/08/27 | 15:14 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير تربية اقليم كوردستان آلان محمد سعيد

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