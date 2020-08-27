عمليات البصرة تصدر توجيهات عدة بخصوص امن المحافظة

2020/08/27 | 15:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أهم التوجيهات التي أصدرها قائد العمليات الواء الركن أكرم صدام مدنف إلى القوات الأمنية في محافظة البصرة

🔴 قيادة العمليات عازمة على تعزيز قدراتها الأمنية بالقرب من الأهداف الحيوية والبنى التحتية للاقتصاد العراقي في محافظة البصرة

🔴 الخطة الأمنية الخاصة بالعشرة الأولى من شهر محرم الحرام تسير حسب مامرسوم لها والتعاون واضح بين الأجهزة الأمنية

🔴 العمل على ضبط الحدود الفاصلة مع الدول المجاورة وتنسيق العمل الاستخباري لمنع دخول المواد المخدرة إلى داخل الأراضي العراقية

🔴 العمل على تفعيل قانون المرور وعدم السماح لقيادة العجلات بدون رخصة قيادة صادرة من مديرية المرور

🔴 يمنع قيادة العجلات والدراجات النارية من قبل الاشخاص الذين دون السن القانوني

🔴 نؤكد على أوامرنا السابقة بعدم دخول العجلات ألتي لاتحمل لوحات مرورية إلى محافظة البصرة عبر السيطرات الخارجية

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